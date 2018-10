Le personnage d'Apu renvoyé des Simpson

Après plus de 30 ans d’apparition dans la série animée américaine les Simpson, Apu Nahasapeemapetilon, le propriétaire du magasin fictif Kwik-E-Mart à Springfield va disparaître.

Le commerçant indien a été qualifié de «caricature raciste» dans un documentaire télévisé américain, The Problem with Apu, diffusé l’année dernière. Maintenant, le producteur Adi Shankar a déclaré à IndieWire que «plusieurs sources» lui avaient confirmé qu’Apu serait éliminé des prochaines saisons.

«Ils vont abandonner complètement le personnage d'Apu, a-t-il expliqué. Ils ne vont pas en faire un truc énorme, ou quoi que ce soit du genre, mais ils le laisseront tomber pour éviter la controverse.»

Apu fait partie de la série depuis 1990 et Hank Azaria, qui lui prête sa voix, a remporté un Emmy Award en 1998 pour son interprétation du personnage.

Ce dernier avait précédemment exprimé ses regrets d'avoir donné vie au personnage et avait déclaré dans une interview avec Stephen Colbert en avril (18) qu'il souhaitait arrêter d'incarner Apu.

«Je pense que le plus important est d'écouter les Indiens et leur expérience, avait-il déclaré. Je veux vraiment voir des scénaristes indiens et sud-asiatiques dans la salle d'écriture (...) Je suis tout à fait disposé à me retirer. C'est juste la bonne chose à faire pour moi.»