Le pompier le plus en forme au monde

Un pompier de Longueuil originaire du Bas-Saint-Laurent a dominé le dernier Championnat du monde des épreuves de pompiers, en remportant son premier titre en solo et un troisième titre d’affilée en duo.

Claude Bélanger avait terminé deuxième en 2013 et s’était promis de ravir le premier rang un jour. Il a finalement réussi à être le plus rapide vendredi dernier à Sacramento en Californie lors du Firefighter Combat Challenge. Il participait dans la catégorie Open, la plus relevée.

Pour réaliser son exploit physique, il devait d’abord grimper une tour avec un boyau de 45 livres, vêtu de son habit de pompier et de son appareil respiratoire.

Il tirait un second boyau de 45 livres du haut de la tour avant de redescendre une marche à la fois.

Le pompier devait ensuite simuler une entrée forcée avec une masse, avant de courir une courte distance autour de cônes puis toucher une cible avec un boyau d’incendie. Pour terminer, il transportait un mannequin de 175 livres jusqu’au fil d’arrivée.

« L’ultime titre »

« C’est un gros titre que je suis allé chercher. Ça faisait plusieurs années que je l’attendais. C’est l’ultime titre dans notre domaine », a-t-il dit.

Sa victoire est accompagnée d’une bague et d’un nouvel habit de pompier, mais c’est surtout l’honneur d’être le meilleur qui fait sa fierté.

Photo courtoisie

Une demi-seconde

Le pompier a dû attendre la dernière course de ses adversaires pour s’assurer de sa première place.

Il a gagné avec un temps de 1 min 21 s 46/100, son record personnel, suivi d’un Américain à 1 min 21 s 97/100 minute.

« J’étais assis et je regardais juste le temps et je me demandais s’il allait me battre. Quand j’ai vu le chrono s’arrêter, c’était un amalgame d’émotions. Des pleurs, de la joie, c’était complètement débile », a résumé Claude Bélanger hier.

Claude Bélanger s’entraîne 15 heures par semaine au moins pour être au sommet de sa forme. Il n’avait jamais été aussi en forme que depuis qu’il a obtenu sa permanence comme pompier à Longueuil.

« J’ai eu plus de temps pour m’entraîner. Les autres années, j’avais deux emplois pour avoir un salaire convenable. J’ai mis l’accent sur l’entraînement et les compétitions cette année », a dit Claude Bélanger.

En duo aussi

Photo courtoisie

Après sa victoire en solo, il a réalisé l’exploit pour la troisième année consécutive de remporter le titre de meilleur au monde en duo, avec sa partenaire féminine Amber Bowman.

À 32 ans, Claude Bélanger, natif de Témiscouata-sur-le-Lac, dans le Bas-Saint-Laurent, entend défendre ses titres aux prochaines épreuves.

Qui est Claude Bélanger ?

► 32 ans, originaire du Bas-Saint-Laurent

► Pompier à Longueuil – Caserne 43

Au Firefighter Combat Challenge 2018 :