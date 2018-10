Les animaux rêvent-ils?

Si vous vivez avec un chien ou un chat, vous reconnaissez probablement rapidement les signes de l’activité (que l’on suppose) onirique chez vos compagnons: des tressaillements, quelques tremblements, voire des raidissements. Mais sont-ce vraiment là des signes de rêve, ou ce sont seulement des influx nerveux (un peu comme quand on sursaute lorsqu’on s’endort)?

Bien qu’une réponse définitive n’est pas à notre portée, il semble bien que les animaux rêvent. En fait, le meilleur moyen que nous ayons d’inférer cette faculté partagée avec nos compagnons est d’examiner leurs scans cérébraux durant leur sommeil.

Chez les humains, les différentes phases de sommeil sont révélatrices des moments où l’on rêve. C’est lors du sommeil paradoxal que nous rêvons; durant ce moment, différentes zones du cerveau s’illuminent comme un sapin de Noël, témoignant d’une activité cérébrale intense, semblable à celle lorsque nous sommes en état d’éveil.

Car ça en prend du jus de neurones pour arriver avec une histoire où vous avez les cheveux en barbe-à-papa qui poussent de manière anarchique alors que vous êtes en tournée avec Ginette Reno qui joue de la scie musicale.

«Ginette Reno qui joue de la scie! C'était le plus beau rêve!»

Mais bon, revenons aux animaux. Les scientifiques ont posé l’hypothèse qu’en étudiant les différents patterns cérébraux des animaux durant leur sommeil, ils pourraient détecter s’ils rêvent.

Résultats: les animaux présentent effectivement des traits de états de sommeil semblables aux nôtres. Il est donc raisonnable de penser que les animaux rêvent.

Tout ça, bien sûr, c’est en attendant de pouvoir avoir une vraie conversation avec eux. Imaginez connaître les rêves de votre Kiki, Rex ou Milou! Ça ressemblerait peut-être à «j’ai fait un cauchemar; j’ai rêvé que tu me donnais un bain.»

Car en effet, il semble que les animaux rêvent à leur vie quotidienne. En 1959, un neurologue français a modifié le cerveau de chats afin qu’ils puissent bouger durant leur sommeil (nous - ainsi que les chats - sommes paralysés durant le sommeil paradoxal). Les chats aux cerveaux modifiés levaient la tête comme pour observer quelque chose, s’arquaient le dos et semblaient chercher une proie et se batailler. Bref, la vie de chat (qui va dehors, parce que les miens restent à l’intérieur et je crois qu’ils rêvent à leurs bols de nourriture et à faire des siestes).

