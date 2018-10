Les partis d’opposition fédéraux unis pour réclamer le déclenchement de trois partielles

Les partis d’opposition au Parlement canadien ont signé une lettre conjointe mardi afin d’amener le premier ministre Justin Trudeau à déclencher des élections partielles dans trois circonscriptions vacantes.

M. Trudeau a annoncé dimanche dernier la tenue d’une élection complémentaire dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, le 3 décembre prochain.

Toutefois, trois autres circonscriptions canadiennes sont vacantes et on ne sait toujours pas à quel moment leurs citoyens seront appelés aux urnes.

«Votre décision de retarder les trois autres élections partielles prive des centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens de leur droit démocratique élémentaire d’être représentés au Parlement et d’y faire entendre leur voix», peut-on lire dans la lettre signée par le Nouveau Parti démocratique, le Parti conservateur, le Bloc québécois et le Parti vert.

L’annonce de la prochaine élection partielle a particulièrement irrité le NPD, qui cherche à faire élire son chef Jagmeet Singh dans Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique. Le député néo-démocrate Peter Julian a même qualifié la décision de Justin Trudeau de «dégueulasse», lundi, à Ottawa.

Les deux autres sièges vides sont dans la circonscription d’Outremont, au Québec, et de York-Simcoe, en Ontario.

Le premier ministre a été laconique dans sa réaction à la lettre conjointe mardi à son arrivée aux Communes. «J’ai bien hâte de faire campagne dans ces partielles quand on les appellera», a laissé tomber Justin Trudeau.

La veille, il avait indiqué que les sièges en question se sont libérés récemment et qu’il comptait «suivre les habitudes et les règles d’Élections Canada».

L’ex-député conservateur et leader du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a quant à lui accusé son ancienne formation de vouloir accélérer la tenue des partielles pour l’empêcher d’y participer.

«Je ne suis pas surpris qu’on ne m’ait pas demandé de signer. On s’aperçoit que M. Scheer craint le Parti populaire. [...] C’est une tactique pour éviter une confrontation électorale», a déclaré M. Bernier mardi.

Le Parti populaire ne peut pas présenter de candidat à une élection partielle avant le 11 décembre, car il vient tout juste de demander son enregistrement officiel auprès d’Élections Canada.