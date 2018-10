L’intimité du couple: Deuxième partie

Il est difficile d’être en couple, encore plus difficile d’y vivre la satisfaction apaisante que procure l’intimité. Toutefois, il est encourageant de constater que la grande majorité des adultes en déficit d’intimité qui reconnaissent leur inconfort et qui se font accompagner, arrivent à bonifier certains éléments de leur personnalité pour développer ensuite une toute nouvelle approche dans leurs relations intimes.

Apprendre à développer sa confiance envers l’autre, son autonomie lorsque l’autre est absent, son initiative lors des rapprochements avec l’autre, sa capacité de reconnaître se propre valeur et celle de l’autre (estime de soi) et bien sûr apprendre à bien se connaître (ses besoins, ses peurs, ses forces) pour enfin pouvoir réellement partager ce que nous sommes de façon intègre et vraie. L’intimité réelle ne peut être vécue sans le partage et le développement de son identité, de sa vraie personne.

On peut tenter de se convaincre qu’on préfère les relations courtes, les « one night » sans attachement, mais tout au fond de nous, il restera toujours ce réverbère qui éclaire en direction de l’intimité. Un attracteur puissant qui nous dépasse et dont la source s’alimente dans notre passé lointain.

Frankie Bernèche Ph.D. Professeur de psychologie

Dans ma réponse d’hier à la première partie de votre exposé, je soulignais à quel point on a besoin de se sentir bien avec soi-même pour parvenir à se sentir bien avec l’autre. Et dans cette optique, je recommandais déjà le recours à une aide professionnelle pour nettoyer un passé qui parfois pouvait porter ombrage à un futur épanouissant, sincère et total, dans une relation à deux. Comme la source de notre capacité d’intimité s’alimente dans notre passé lointain, il y a d’autant plus lieu d’y faire un bon ménage pour ne pas traîner avec soi un paquet de vieux schémas qui freinent notre course. Plus on est libre et ouvert face à l’autre, plus on va lui laisser le même espace de vie. Le respect de soi commande le respect de l’autre.