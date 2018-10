Olivier Benloulou reçoit son Lamborghini Urus

Certains collectionneurs attirent davantage l’attention que d’autres. Olivier Benloulou par exemple, un homme d’affaires ayant fait fortune dans le marché des produits de santé naturelle et dans l’industrie alimentaire, s’est bâti une collection impressionnante de voitures exotiques et rares au cours des dernières années. Selon ses propres dires, sa collection à elle seule fracasse les 40 millions de dollars en valeur marchande!

À lire aussi: Une rarissime Koenigsegg aperçue au centre-ville de Montréal

Avec plusieurs dizaines de voitures prestigieuses dans sa collection personnelle, Benloulou ajoute à son catalogue un Lamborghini Urus pour ses déplacements cet hiver. Apparemment, sa Koenigsegg n’aurait pas fait long feu dans la gadoue canadienne...

Par le biais de sa page Facebook personnelle ainsi que par le compte Instagram de sa compagnie de vente de voitures prestigieuses OB Prestige, Olivier Benloulou a dévoilé son tout nouvel achat au grand public. Le Lamborghini Urus 2019 dispose d’un V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 650 chevaux ainsi qu’un couple de 627 livres-pied entre 2 250 et 4 500 tr/min.

Facebook - Olivier Benloulou Personal

Cette puissance prodigieuse est acheminée aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports, et selon le constructeur, l’Urus se propulse de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, de 0 à 200 km/h en 12,8 secondes, en route vers une vitesse maximale de 305 km/h.

Dernièrement, le collectionneur et homme d’affaires a attiré les projecteurs suite à l’achat d’une Mercedes-AMG ONE et d’une Bugatti Chiron, deux voitures extrêmement rares et exclusives. Elles ne sont offertes qu’à poignée de quelques collectionneurs sélects sur la planète. Autrement dit, si vous voyez une seule de ces deux voitures sur la route, allez vite vous acheter un billet de loterie : c’est votre journée chanceuse!

Actuellement, Monsieur Benloulou est la tête d’affiche de l’émission Rapides et millionnaires à Z Télé et dirige toujours l’entreprise qu’il a cofondée, Ideal Protein. Avec en sa possession une Koenigsegg, une Pagani, quelques Lamborghini et de nombreuses autres exotiques, il est considéré comme l’un des plus importants collectionneurs de voitures en Amérique du Nord.