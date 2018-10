Panthers-Jets : des matchs très attendus en Finlande

Les Finlandais attendent avec beaucoup d’enthousiasme les deux matchs opposant les Panthers de la Floride aux Jets de Winnipeg, jeudi et vendredi, à Helsinki, surtout en raison de la présence de deux joueurs locaux d’impact, Patrik Laine et Aleksander Barkov.

Ex-défenseur des anciens Jets (NDLR : avant que ceux-ci ne deviennent les Coyotes de Phoenix), Teppo Numminen sera aux premières loges pour admirer les prouesses de ces deux attaquants faisant la fierté de son pays. D’ailleurs, l’homme de 50 ans a établi une comparaison pour le moins flatteuse entre Laine, 20 ans, et son compatriote Teemu Selanne, qui a été maintes fois acclamé par le public de Winnipeg.

«Il est comme lui, a déclaré Numminen au site NHL.com. Il est très connu, respecté et suivi par tous. Tout a commencé au Championnat du monde de hockey junior, ici en Finlande [en 2016], et ce fut la grosse affaire.»

L’association faite par les partisans entre Laine et Selanne semble aussi avoir attisé l’intérêt des gens pour ces deux rencontres, aux dires de Numminen. Mais il y a plus.

«Il y a eu beaucoup de discussions et d’attention pour cela, car on parle de vrais matchs et non pas de simples joutes hors-concours, a-t-il affirmé. Tout le monde comprend la différence que nous verrons dans le jeu offert et l’importance des parties. Et nous avons deux des meilleurs talents de Finlande, donc c’est immense ici.»

Winnipeg, un lieu pas si méconnu que cela

Même si Winnipeg est définitivement plus petite que les gros marchés canadiens de Toronto, Montréal et Vancouver, elle est très connue en sol finlandais. Les amateurs de hockey scandinaves n’oublieront jamais Selanne et les Jets.

«Cette ville et son équipe ont toujours été reconnues dans notre pays, a mentionné Numminen, qui participera à plusieurs activités en marge des deux matchs, en compagnie d’autres anciens Jets. Si vous interrogez des Finlandais, je ne sais pas s’ils pourront vous dire où se trouve exactement Winnipeg. Par contre, ils pensent qu’elle est pratiquement la capitale du Canada. Ça en dit long sur leur attrait vis-à-vis la ville.»

«Ils en savent beaucoup sur les Jets et leur histoire, car il y a toujours eu une symbiose avec eux», a-t-il poursuivi.