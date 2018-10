Parcours inspirant et exemplaire

D’origine sénégalaise et arrivée à Québec en 2015 avec son mari et ses trois enfants pour un nouveau départ, Mme Ramatoulaye Seye souhaitait mettre à profit ses 17 années d’expérience en tant que travailleuse sociale, mais comme bien d’autres, son diplôme n’était pas reconnu. Déterminée à se tailler une place sur le marché du travail, elle a débuté une formation d’intégration avec Option-Travail en 2015, tout en effectuant du bénévolat et en travaillant dans un commerce de détail. En 2017, Mme Seye a fait le choix de réorienter sa carrière et a complété une formation pour devenir préposée d’aide à domicile auprès des aînés. Voir photo plus bas.

SENS

Louise Lefebvre, responsable du développement au Centre de Formation de l’Alimentation et du Commerce du Québec (CFACQ) accepté la présidence d’honneur de l’événement « SENS, un parcours gastronomique » au profit de la Fondation des sourds du Québec qui se tiendra le vendredi 2 novembre, dès 18 h, à l’hôtel Entourage sur le Lac, de Lac-Beauport. Au menu : une expérience sensorielle, à travers un parcours gastronomique inspiré des saveurs du monde, et des spectacles avec des artistes provenant de cinq continents. Renseignements : 418 660-6800, poste 203.

Toute une « Job »

Le 9e spectacle-bénéfice Le Show de Job, présenté le 11 octobre dernier à l’Impérial Bell et mettant en vedette l’auteure, compositrice et interprète Laurence Jalbert et Michel Russell, a permis de remettre près de 22 000 $ qui serviront à soutenir la mission de la Maison de Job de Québec, qui accueille les plus démunis de la société aux prises avec des problèmes de dépendance. Présenté en collaboration avec Québecor, le spectacle voulait aussi mettre en lumière l’ouverture de la Maison il y a 35 ans. Sur la photo, Michel Russell et Laurence Jalbert.

Prix reconnaissance Pascale-Clément

Mme Ramatoulaye Seye s’est vue remettre le Prix reconnaissance Pascale-Clément (et une bourse de 1000 $) le 19 septembre dernier, lors de l’inauguration officielle du Salon Carrière Formation de Québec (SCFQ) en raison de son parcours inspirant et de sa démarche d’insertion professionnelle exemplaire (lire texte en début de page). De gauche à droite, sur la photo: Annie Gourde, présidente, et Yannick Morissette, administrateur, tous les deux au CA du SCFQ ; Ramatoulaye Seye (lauréate du Prix) ; Caroline Potvin, DG du SCFQ ; Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-Duberger, et Jean-François Collin, VP services ressources humaines du Mouvement Desjardins.

Generosa

Plus de 300 personnes ont répondu à l’appel de la pizza lors de la 2e journée Generosa de la Piazzetta de Charlesbourg, le 12 septembre dernier. Pour chaque pizza Generosa vendue, le restaurant remettait 10 $ à l’Association pour l’intégration sociale (AISQ), de la région de Québec, pour développer le plein potentiel des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. L’objectif de 3000 $ atteint, la somme de 3333 $ permettra de mettre sur pied des ateliers d’orthophonie communautaire pour aider les enfants à accroître leur autonomie et pour outiller les parents qui se sentent souvent seuls face aux difficultés vécues. Sur la photo, de gauche à droite : François Bellerive, directeur général de l’Association pour l’intégration sociale (région de Québec) (AISQ) ; Marc-Antoine Lacasse, propriétaire de La Piazzetta Charlesbourg, et Julie Bergeron, agente de développement et communication, AISQ.

Anniversaires

Catherine Brunet (photo), actrice québécoise (Le Chalet), 28 ans... Antoine Gratton, auteur-compositeur-interprète québécois, 39 ans... Marie-Chantal Labelle, comédienne québécoise, 54 ans... Diego Maradona, ancien joueur étoile de soccer, 58 ans... Claire Syril, auteur-compositrice-interprète québécoise, 71 ans... Claude Lelouch, réalisateur français, 81 ans.

Disparus

Le 30 octobre 2013. Léo Gravelle (photo), 88 ans, hockeyeur qui a joué 5 saisons avec les Canadiens de Mtl (1946-1951)... 2016. Claude Putman, 85 ans, auteur-compositeur et chanteur américain... 2015. Mel Daniels, 71 ans, basketteur américain... 2011. Serge Aubry, 69 ans, ex-gardien de but des Nordiques de Québec, dans l’AMH... 2010. Édouard Carpentier, 84 ans, véritable légende de la lutte québécoise... 2007. Robert Goulet, 73 ans, chanteur et acteur américain... 2006.