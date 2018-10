Pas de livraison de Postes Canada pour 24 à 48 heures à Montréal

Après Sherbrooke et les îles de la Madeleine, c’est au tour de Montréal d’être touchée par les grèves tournantes des employés de Postes Canada.

Ils sont quelque 6000 travailleurs syndiqués en arrêt de travail pour 24 ou 48 heures. Aucune livraison ni ramassage de colis et de courrier n’est donc effectué dans la métropole.

Plusieurs travailleurs syndiqués manifestent aujourd’hui devant le centre de tri Léo-Blanchette dans Saint-Laurent afin de faire valoir leurs revendications.

Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ne parviennent pas à s'entendre sur plusieurs points notamment en matière de sécurité d'emploi, sur les heures supplémentaires obligatoires, sur la surcharge de travail et sur l'équité entre les facteurs travaillant en milieu urbain et rural.

Un autre des points majeurs qui achoppe est l'importance grandissante de la livraison de colis à domicile qui change la donne dans le travail des postiers et des facteurs.

«Avec le beau problème qu’est l’expansion du colis et les achats par internet font en sorte que les facteurs ne sont pas bien évalués pour bien livrer les colis dans le temps qui leur est donné. Par exemple, un facteur peut être évalué pour 30 colis à livrer par jour alors qu’il en a trois fois ça soit 90 ou 100 colis à livrer. Il commence à 10h, mais il ne sait pas à quelle heure il va finir», illustre Anny Lesage, du syndicat des travailleurs des postes de Montréal.

Ottawa a nommé un médiateur spécial dans ce dossier la semaine dernière afin de tenter de dénouer l'impasse entre l’employeur et le syndicat.

«Le syndicat a amené des solutions à la table des négociations que Postes Canada ne veut pas écouter», affirme Mme Lesage.