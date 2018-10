«Pas la plus belle Halloween» à la météo

L’Halloween 2018 risque de se dérouler sous la pluie pour une bonne partie du Québec, selon les dernières prévisions d’Environnement Canada.

Les petits monstres et leur famille devront donc se protéger des intempéries et bien se couvrir pour défiler mercredi en soirée.

«Ce ne sera pas la plus belle Halloween, mais ce ne sera pas la catastrophe non plus», a précisé Simon Legault météorologue à Environnement Canada.

De la pluie est attendue sur plusieurs régions, dont Montréal, Trois-Rivières, l’Estrie, la Beauce, Trois-Rivières, la Capitale-Nationale.

De la neige est également attendue en journée pour les régions plus au nord, mais cette neige devrait fondre en raison du réchauffement des températures en journée. Un mélange de pluie et de neige est aussi possible.

Les conditions devraient être belles dans l’est du Québec, le 31 octobre, mais la région pourrait aussi recevoir de la pluie en soirée.

«Les régions de l’Outaouais et de l’Abitibi devraient être épargnées par les précipitations en soirée», a spécifié M. Legault.

La pluie ne tombera pas intensément et les quantités attendues ne sont pas énormes, mais il faudra assurément «bien s’habiller» puisque le mercure dépassera le point de congélation de quelques degrés seulement.

Aussi, même s’il ne pleut pas, de fines gouttelettes pourraient tomber de façon discontinue.