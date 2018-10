Pharell Williams envoie une mise à demeure Donald Trump afin de l'empêcher d'utiliser la chanson Happy dans ses rassemblements

Le chanteur et producteur Pharell Williams a fait parvenir une mise en demeure au président américain pour lui rappeler de ne plus faire jouer, sous aucun prétexte, son hit Happy lors de rassemblements partisans.

Selon ce que rapporte CBS News, si le président ne se pliait pas à son exigence, Williams envisagerait de le poursuivre.

La chanson Happy a joué samedi dernier dans un rassemblement républicain quelques heures seulement après la tuerie survenue dans une synagoge de Pittsburgh ayant causé la mort de 11 personnes issues de la communauté juive. De quoi alimenter la colère du chanteur ne voulant pas être associé d’aucune façon à Donald Trump et ses partisans.

Hollywood Reporter a publié des extraits de la lettre envoyée à Donald Trump par l’avocat de Pharell Williams, Howard King:

«Le jour même où est survenu le meurtre de 11 personnes par un “nationaliste” dérangé, vous avez fait joué sa chanson Happy à la foule durant un événement politique dans l’Indiana. La tragédie infligée à notre pays samedi dernier n'a rien d’heureux et aucune autorisation n'a été accordée pour votre utilisation de cette chanson à cette fin.»

L’avocat a tenu à préciser que cette appropriation de l’œuvre de Williams relevait d’une violation du droit d’auteur.

En plus de Pharell Williams, Steven d’Aerosmith, Adèle, R.E.M. et les Rolling Stones ont aussi exigé que les partisans de Donald Trump ne fassent plus jouer leurs pièces durant les rassemblements.

À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, cette liste pourrait s’allonger encore. Le DJ des républicains n’aura pas la vie facile au cours des prochains mois.