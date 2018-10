Porsche vend sa 993 Turbo Project Gold pour 4 millions $

C’est dans le cadre de son 70e anniversaire que le manufacturier allemand Porsche a lancé plusieurs projets spéciaux dans l’optique de revisiter leur histoire. Parmi ceux-ci, la reconstruction d’une 993 Turbo appelée Project Gold a reçu bien plus d’attention que le manufacturier s’y attendait.

Même si sa valeur estimée à l’encan était de 154 473 €, la valeur courante d’une 911 Turbo S de 1998, la voiture a trouvé preneur pour plus de 2,7 millions d’euros, soit un peu plus de 4 millions de dollars canadiens!

L’encan s’est déroulé au centre Porsche d’Atlanta et a été organisé par la célèbre maison d’encans Sotheby’s. Après une longue enchère d’une dizaine de minutes et 37 offres, l’unique édition de la 993 Turbo Project Gold a été vendue à plus de 20 fois l’objectif de vente du manufacturier Porsche.

Porsche

Surpris par l’issue de l’enchère, Porsche a annoncé par communiqué que les profits qui s’élevant à €2,5 millions seront versés à la fondation Ferry Porsche qui soutient le développement scolaire et social des jeunes.

Cette édition unique a été construite à partir de la carrosserie de la 993 originale et elle est inspirée de l’édition spéciale de la 911 Turbo S 2018 Exclusive Series que Porsche a détaillé à seulement 500 exemplaires.

Porsche

Pour arriver à terminer cette œuvre d’art, on a nécessité 6 500 pièces d’origine ou reconstruites, prélevées dans la banque de 52 000 éléments différents que Porsche conserve pour ce genre de projets.

Le moteur a été construit de manière à respecter l’histoire de la voiture. On retrouve donc le moteur six cylindres à plat biturbo de 3,6 litres, refroidi à air et offrant 450 chevaux, qui équipait la voiture originale. Nul doute que cette voiture vieillira merveilleusement bien!