Premier accélérateur pour les produits laitiers en Amérique du Nord lancé par Agropur

Agropur a créé le premier accélérateur en produits laitiers d’Amérique du Nord. Inno Accel a pour but d’aider des entreprises en démarrage à concrétiser leurs visées novatrices dans le domaine laitier.

«Les conditions de marché mondiales, qui sont hautement compétitives, et le contexte économique mondial, notamment l’Accord États-Unis-Mexique-Canada, commandent aux entreprises de constamment remettre en question les façons de faire. Ainsi, l’innovation est une nécessité, voire une condition de survie pour toute la filière laitière», a précisé Robert Coallier, chef de la direction d’Agropur, par communiqué, mardi.

«Il est essentiel de proposer de nouvelles avenues pour réinventer les produits laitiers aux débouchés et développer à cet effet de nouvelles alliances pour la production laitière avec des partenaires qui sont caractérisés par leur inventivité et leur agilité», a-t-il ajouté.

Une entreprise québécoise et quatre des États-Unis ont été retenues pour la première vague d’appuis par la coopérative laitière basée, à Longueuil, sur la Rive-Sud.

La compagnie montréalaise U Main, qui développe des kits de fromage artisanal à faire soi-même à la maison fait partie des élus. Sweetaly Dolceria de Californie qui prépare des desserts, SaltiSweet Ice cream Factory du Colorado qui élabore des collations de crème glacée, Cheese Grotto de New York qui fabrique des contenants pour ranger les fromages et Peak Yogourt d’Oregon, qui met en marché des yogourts triple crème, sont les autres qui ont été sélectionnées.

Ces compagnies seront encadrées par des mentors (un entrepreneur à succès et un dirigeant d’Agropur), ainsi que par des spécialistes du domaine du marketing, de la vente, de la recherche et du développement, etc., afin de mieux grandir.

Elles profiteront aussi des installations d’Agropur, ainsi que du soutien de la Fondation Osmo, de FoodBytes!, de Rabobank et du Quartier de l’innovation.