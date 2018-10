Quels véhicules les gens achètent-ils?

Il suffit de jeter un coup d’œil par la fenêtre pour réaliser que les Honda Civic et Toyota Corolla sont immensément populaires. Mais ce ne sont pas les seuls véhicules chouchous.

Dans leur plus récente balado diffusée sur QUB radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer comparent le palmarès des véhicules les plus vendus au Québec avec celui du Canada.

Ils jettent aussi un regard sur les véhicules les plus achetés il y a dix ans.