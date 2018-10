Red Dead Redemption 2 fixe de nouveaux standards

Sans aucun doute, un nouveau shérif est en ville, et il servira d'exemple à tous les prochains jeux westerns qui espèrent le détrôner.

Red Dead Redemption 2 s'est amené sur consoles en grande pompe, vendredi dernier.

Il faut dire que le deuxième du nom, qui est un antépisode plutôt qu'une suite, s'est fait attendre.

Plus de huit ans après la sortie du premier volet de Red Dead Redemption, Rockstar Games a eu le temps de sortir le chef d'oeuvre qu'est GTA V, mais aussi l'excellent L.A. Noire.

Toutefois, on n'ira pas jusqu'à dire que RDR2 est le meilleur jeu créé par Rockstar. Après tout, GTA V a été un succès critique et il continue, cinq ans après sa sortie, d'être un grand succès commercial.

Cependant, Red Dead Redemption 2 le suit au galop, de très près.

Une histoire poignante et profonde

Être un hors-la-loi, c'est compliqué et difficile.

Du moins, ça a commencé à l'être à la fin des années 1800, lorsque les villes se sont civilisées, que les hommes de loi commençaient à être importants et que les États-Unis organisaient leur territoire, une trentaine d'années après la Guerre de Sécession.

Arthur Morgan, membre du réputé gang de Dutch Van Der Linde, est au centre de toute cette attention, mais aussi de cette réflexion.

Photo Courtoisie

Autant rêve-t-il d'une liberté sans frontière, autant sait-il que la société change et que ce mode de vie sera difficile à maintenir.

«We're thieves, in a world that don't want us no more», ou, si vous préférez, «nous sommes des bandits qui ne sont plus les bienvenus dans ce monde».

Cette phrase résume à merveille l'ampleur du récit de RDR2.

Ajoutez à cela une bande de truands sans merci, attachants et très présents. Chacun d'entre eux entretient une relation unique avec Morgan.

D'un point de vue relationnel, c'est l'un des jeux à monde ouvert qui réussit le mieux à illustrer les rapports entre différents individus.



Bref, cette quête de liberté du gang de Dutch semble, à première vue, impossible à compléter.

Mais malgré les embûches, la bande reste ensemble, et cette camaraderie nous touche d'un bout à l'autre.

Photo Courtoisie

Une expérience complète

Dans tous les jeux ouverts, on peut perdre beaucoup de temps à explorer et compléter des missions secondaires.

Or, aucun jeu ne nous offre autant de façons intéressantes de perdre son temps que RDR2.

Vous voulez vous enrichir en jouant au poker? Personnaliser vos armes auprès du vendeur d'armes? Peut-être préférez-vous chasser des bêtes pour confectionner des habits uniques pour Arthur?

Le choix vous revient. Et la beauté de la chose, c'est que la profondeur des missions secondaires et des tâches sont extrêmement variées.

Parlant de bêtes, plus de 200 espèces ont été reproduites dans le jeu. Ça fait beaucoup de peaux et de fourrures à récupérer.

En gros, ça remplit très bien les quelque 60 heures de jeu requises pour compléter le jeu, sans jamais nous ennuyer. Un exploit que peu de jeux de cette taille réussissent à accomplir.

Un cheval sauvage qui défie la gravité

Vraiment, si on a une chose à reprocher à «Red Dead», c'est la précision parfois défaillante des commandes.

Surtout celles du cheval.

Photo Courtoisie

Je ne compte plus les fois que mon cheval a tenté de sauter par-dessus une toute petite roche, pour finalement se retrouver les quatre fers en l'air, une vingtaine de pieds au-dessus du sol, avant de s'écraser et de me faire échouer une mission.

C'est aussi parfois ardu de se cacher derrière un objet pour éviter de se faire tirer, mais c'est mineur, surtout lorsqu'on est équipé d'un shotgun et qu'on préfère anéantir les ennemis violemment.

Personnellement, on pourrait vous faire l'éloge du jeu pendant huit pages. Il est à ce point excellent.

Tout ce qu'on a à vous dire, c'est que Red Dead Redemption 2 est un jeu auquel tout gamer qui se respecte doit jouer.

Les points positifs

Une histoire aux proportions épiques

Une profondeur qui a peu d'égaux

Plein, plein de surprises

Une personnalisation sans fin, tant pour votre cheval que vos armes et votre apparence

Les points négatifs

Un cheval qui défie la gravité

Des commandes parfois capricieuses

Note finale: 9,5/10