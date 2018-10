Le livre Salut salut ! Jean Lapierre, un homme du peuple est écrit par la journaliste, Marianne White et publié par les Éditions du Journal. Trois ans après la mort tragique de M. Lapierre dans un écrasement d’avion aux Îles-de-la-Madeleine, l’auteure a recueilli des témoignages, dont ceux de Pierre Bruneau et des anciens premiers ministres Lucien Bouchard et Paul Martin.

