Soir de première pour Travis Cormier

Deux ans et demi après avoir brillé sur le plateau de La Voix à TVA, le rockeur Travis Cormier a lancé son premier album, Dollars & Hearts, à la salle Le Ministère, mardi soir à Montréal.

Fan de «classic rock», le jeune Acadien a finalement pu présenter les compositions de son effort réalisé par le célèbre producteur Bob Rock. En plus de la pièce-titre, Over You et All For You circulaient depuis quelques semaines sur le web.

Impressionnés par le talent de Travis Cormier, les musiciens du Canadien Bryan Adams et le guitariste Richie Sambora, ancien membre de la formation Bon Jovi, ont participé à l'enregistrement de son premier opus à au Warehouse Studio, à Vancouver, en Colombie-Britannique, là où ont aussi été immortalisées les créations de Bryan Adams. Le travail avait été amorcé à Montréal avec une autre équipe, mais l'artiste a changé son fusil d'épaule.

L'album Dollars & Hearts sera disponible en versions numérique et physique à compter de vendredi.

Depuis son expérience à La Voix, Travis Cormier a eu la chance d'interpréter un duo avec Steven Tyler, le leader de la formation Aerosmith, en Ontario, et d'assurer la première partie du deuxième spectacle donné par Bon Jovi à Montréal, en mai dernier.