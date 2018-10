Son costume jugé offensant, Shaun White s'excuse auprès des Jeux olympiques spéciaux

Shaun White a attiré de nombreuses critiques à cause de son costume d’Halloween jugé offensant.

L’athlète olympique s’est déguisé en un personnage controversé de Tropic Thunder, Simple Jack. Le personnage fictif avait créé polémique en 2008 en raison de la façon qu'il dépeignait les personnes souffrant de déficiences intellectuelles.

Le planchiste a ravivé la controverse 10 ans plus tard, et ce, bien malgré lui en se costumant en Simple Jack pour l’Halloween. Le tout immortalisé et partagé sur ses réseaux sociaux.

Les Jeux olympiques spéciaux réagissent

L’image de Shaun White en Simple Jack, désormais supprimée de son fil Instagram, a soulevé de nombreux commentaires et l’ire des responsables des Jeux olympiques spéciaux. Un responsable de l’organisation a partagé sa déception à TMZ.

«Nous sommes sincèrement déçus que Shaun White, un athlète olympique de renom, choisisse ce costume qui est offensant et cause beaucoup de tort.»

«Un handicap n’est pas la chute d’une mauvaise blague. On espère que Shaun White et les autres auront appris que cela perpétue les stéréotypes et la discrimination.»

Après la controverse, les excuses

Les critiques ont été si insistantes que Shaun White a dû s’excuser publiquement pour son choix douteux de déguisement.

«Je dois des excuses à tous les membres de la communauté des Jeux olympiques spéciaux pour mon mauvais choix de costume d’Halloween l’autre soir. C’était une décision de dernière minute. C’était la mauvaise, indique White. Les Jeux olympiques spéciaux ont eu raison de dénoncer mon comportement. Ils font un travail remarquable pour soutenir autant d’athlètes extraordinaires et je suis désolé d'avoir manqué de sensibilité. J'ai appris ma leçon.»