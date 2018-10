Un climat pourri

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la pire menace que Donald Trump pose aux États-Unis est celle de la pourriture évidente du climat social qui en a résulté. L’unique but de sa propre violence verbale est de cibler des groupes clairement identifiables à des fins purement électoralistes.

Il les lance ensuite en pâture à sa « base » friande de racisme, de misogynie, d’homophobie, d’antisémitisme, de sentiments antimusulmans et anti-immigrants. Bref, il ne s’agit pas ici de préjugés de passage, mais de détestation.

Celle qui déshumanise l’« autre », quel qu’il soit. Trônant au sommet de son empire déchu, Trump s’amuse à mettre le feu aux poudres. Il ne se contente pas d’« utiliser » la haine qui pullulait déjà amplement aux États-Unis. Il va beaucoup plus loin.

Il s’assure de bien la nourrir. Ce faisant, il la décuple. Il le fait en multipliant les coups de gueule agressants et décervelés contre les médias et tout ce qui n’est pas mâle et blanc.

Responsables

Résultat : la haine gagne du terrain. Dans sa version extrême, ça donne entre autres l’horrible tuerie antisémite de Pittsburgh. Onze personnes de confession juive ont été abattues froidement par un suprémaciste blanc.

En cela, Trump porte nécessairement une partie de la responsabilité politique pour la haine contagieuse qui gangrène le tissu social américain. Idem pour ces sites web abjects dont la seule raison d’être est de permettre aux pires racistes et misogynes incultes de s’agglutiner en silos pour mieux propager leur fiel.

Quand on ajoute à la marmite une culture séculaire de violence portée par une population armée jusqu’aux dents, comment s’étonner de voir couler autant de sang ?

Au Canada, la proximité de cette immense machine à venin inquiète. La tuerie à la mosquée de Québec suintait déjà du même fanatisme haineux que celui qui vient de coûter la vie à 11 Américains de confession juive – dont une femme de 97 ans.

Que faire ?

Que faire ? Dans la mesure où Donald Trump sait très bien ce qu’il fait, la question se pose urgemment. Or, si une réponse simple existait, nul doute que ça se saurait. Pour le moment, l’important est de refuser le trumpisme et de le dire haut et fort. Autant dans la société civile que chez nos dirigeants politiques. L’heure n’est plus à l’apaisement béat.

Quant aux communautés éprouvées jusque dans leur chair par autant de haine, malgré leurs souffrances profondes, elles ont l’admirable générosité d’ouvrir les bras. Voir des femmes et des hommes juifs, musulmans, chrétiens et non croyants s’unir après les tueries de Québec et de Pittsburgh est déjà une réponse.

Elle jette de la lumière sur la noirceur. Elle nous rappelle que la condition humaine, dont la citoyenneté est un des attributs, doit transcender les religions. Lorsqu’un groupe est ciblé verbalement ou physiquement, la condition humaine doit unir.

La réponse doit être commune et claire. Car qui frappe cruellement une partie de la société la frappe tout entière.