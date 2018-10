Un «régime minceur» réclamé au RTC

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec réclame «un régime minceur» au sein du Réseau de transport de la Capitale, à la suite des révélations du Bureau d’enquête sur les généreuses primes versées au directeur général du RTC, Alain Mercier.

Le RTC a donné plus de 100 000 $ en primes de rendement à Alain Mercier depuis sa nomination en 2012, en plus de son salaire annuel qui a augmenté considérablement, passant de 200 000 $ à 252 000 $ en six ans.

Pourtant, au même moment, les statistiques d’achalandage au RTC ont chuté de 1,3 million de déplacements.

«Le party a assez duré. Un salaire de plus de 200 000$ devrait être amplement suffisant pour motiver un cadre à livrer la marchandise et à travailler au bénéfice des contribuables», a manifesté Jean-François Gosselin, dans un communiqué. «Comment Rémy Normand peut-il banaliser cette situation, alors que l’achalandage du transport en commun a fondu d’environ 1,3 M de déplacements depuis l’arrivée de monsieur Mercier?»

Selon l’élu municipal, les 26,25% d’augmentation de salaire en six ans, sans compter les primes de rendement obtenues annuellement, sont «inacceptables».

Labeaume peu bavard

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n'a pas voulu commenter la question des primes, renvoyant les journalistes vers le président du RTC, Rémy Normand. Il a cependant souligné que les primes de 100 000 $ s'échelonnent sur cinq ans.

Il affirme que les primes sont octroyées au mérite. «On peut lui donner en salaire ou on peut faire en sorte qu'il le mérite. Nous on pense qu'il faut qu'il le mérite.»

Le maire n'a pas voulu dire si selon lui c'était justifié dans le contexte où le RTC vit une baisse d'achalandage depuis quelques années. «Allez voir M. Normand.»

Afin d’expliquer les primes de rendement et la hausse du salaire de son directeur général, Rémy Normand avait mentionné au Journal que malgré la «stagnation du transport en commun qui a eu lieu durant trois ans», le bilan de Alain Mercier «est plutôt positif».

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin