Un retour sous les projecteurs pour Mathieu

Olivier Mathieu n’aura pas à chercher bien loin sa motivation à son retour au jeu, mercredi soir, lors de la visite des Huskies de Rouyn-Noranda au Centre Vidéotron. En plus de réintégrer l’alignement d’une équipe qui surprend, l’attaquant de 18 ans pourra se faire valoir aux côtés des deux meilleurs pointeurs des Remparts de Québec.

Rétabli d’une blessure à l’épaule subie face au Titan d’Acadie-Bathurst, le 19 octobre dernier, Mathieu sera jumelé aux Européens Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev face à l’une des équipes de tête de la LHJMQ. Troisièmes au classement général, les Huskies (12-4) dominent la Conférence de l’Ouest avec 24 points.

Mathieu avait récolté quatre buts et trois mentions d’aide en 12 matchs avant de se retrouver sur le carreau. Le petit patineur veut simplement s’amuser et n’a pas l’intention de se mettre du poids inutile sur les épaules en dépit de sa promotion sur le premier trio des Diables rouges.

«Ça allait déjà bien au début et je vais essayer de garder les choses simples et de ne pas me mettre trop de pression avec ça. Je vais tenter de rester sur la même longueur d’ondes que Phil et Alek, et je pense que ça va bien aller.

Comme Caron

«J’ai eu une discussion avec Patrick et il faut vraiment que je garde les choses simples [...] Quand tu fais les bonnes choses aux bons moments et aux bonnes places, les points vont arriver tout seuls», a mentionné Mathieu à l’issue de l’entraînement d’hier au Pavillon de la Jeunesse.

Le retour de Mathieu signifie donc que Thomas Caron a été retourné à son club junior AAA de Granby. Caron avait bien fait en prenant la place de Louis-Filip Côté, blessé à la cheville, aux côtés du duo russo-suisse lors des cinq derniers matchs. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant de le revoir retontir au cours des prochaines semaines.

«Je veux qu’Oli soit Oli. Je ne veux pas qu’il force les jeux, je veux qu’il joue un jeu simple. Ce n’est pas parce qu’il joue avec Kurashev et Sergeev qu’il faut qu’il change son style de jeu. Je veux qu’il soit solide le long des bandes, un peu comme [Thomas] Caron a fait dans son territoire en sortant bien la rondelle et en allant au filet», a résumé l’entraîneur-chef Patrick Roy au sujet du choix de première ronde des Sea Dogs de Saint John en 2016.

Attention aux pénalités

Mathieu devra aussi se comporter en gentilhomme sur la patinoire, ce qui n’a pas toujours été le cas cette saison alors qu’il est le deuxième joueur le plus puni (18 minutes de pénalité) chez les Remparts. Et certaines de ses minutes auraient pu être passées ailleurs qu’au cachot! Roy avait pointé son poulain après le revers à Chicoutimi.

«Mikaël a raté la moitié de l’année et les séries l’an passé, et je voulais le remplacer en frappant. Ça m’apportait de l’énergie. Je suis arrivé avec la même mentalité cette année et ça me sortait du jeu en début d’année, je n’étais pas moi-même. J’ai eu beaucoup de discussions avec Patrick et ça va mieux depuis ce temps. On a retrouvé le vieux Olivier Mathieu du midget AAA!» Où son rendement s’est chiffré à 36 buts et 76 points en 69 parties.

La même recette pour les Remparts

Patrick Roy emploie régulièrement les mots «humilité» et «résilience» dans ses discours depuis le début de la campagne. L’heureuse séquence que traversent présentement les Remparts, qui ont récolté cinq points sur six à leur trois derniers matchs, ne fera pas déroger le Diable en chef de sa ligne directrice.

«On n’a pas une équipe qui peut se permettre de penser qu’on peut prendre les matchs à la légère et penser qu’on va gagner grâce à notre talent. On a du talent, mais en même temps, c’est l’éthique de travail qui nous amène du succès présentement», a rappelé l’ancien gardien étoile.

N’empêche qu’un vent de confiance souffle sur la troupe de Québec qui présente un dossier de 8-6-2 ainsi qu’une récolte de 18 points. Et Roy est conscient de l’immense défi qui attend ses ouailles contre les Huskies.

«Il faut qu’il augment [le niveau de confiance]. Quand on regardait le calendrier et qu’on voyait ces matchs-là alors qu’on jouait pour .500, je me disais que ça se pouvait qu’on soit 0-4, et finalement, on a récolté cinq points sur une possibilité de six.

«Je me surprends, car habituellement, je regarde beaucoup le classement pour voir où on est. Présentement, je le regarde très peu parce que la manière dont on joue, je sais qu’on aura notre part de succès si on travaille comme on le fait et si on reste à l’intérieur de notre structure. Puis, Rouyn-Noranda est toute une machine de hockey et il va falloir être prêts pour eux demain soir [mercredi]», a-t-il renchéri.

Solide depuis qu’il est appelé à remplacer Dereck Baribeau entre les poteaux, le gardien Anthony Morrone sera une fois de plus le partant pour les Remparts, mercredi soir.

Zavgorodniy avec ses compatriotes

Par ailleurs, les attaquant Dmitry Zavgorodniy (Océanic) et Alexander Khovanov (Wildcats), ont été ajoutés à l’alignement des Russes qui se frotteront aux représentants de la LHJMQ dans le cadre de la Série Canada-Russie à Sherbrooke (13 novembre) et Drummondville (15 novembre).