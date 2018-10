Un seul éducateur en service de garde pour 35 élèves

Élèves qui se sauvent en douce, groupes surchargés, éducateurs épuisés. La pénurie de personnel dans les services de garde est si criante que plusieurs représentants craignent pour la sécurité des jeunes.

« Ça devient dangereux », tranche le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovost, qui représente près de 29 000 membres à travers la province, que ce soit des éducateurs, techniciens ou secrétaires.

La pénurie de main-d’œuvre touche tous ces emplois, mais elle est inquiétante chez les éducateurs en service de garde. Ce sont eux qui s’occupent des jeunes notamment sur l’heure du midi et le soir en attendant que les parents viennent chercher leurs enfants.

À la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) dans l’est de Montréal, le ratio est censé être d’un maximum de 20 enfants par éducatrice.

Sauf que quand un ou plusieurs éducateurs tombent malades et s’absentent, il n’est pas rare que les groupes soient surchargés, explique Stéphane Soumis, qui les représente.

Un adulte, 30 enfants

Parfois, un éducateur se retrouve seul avec 30, voire 35 enfants, dit-il.

Il est d’ailleurs déjà arrivé qu’un élève quitte son groupe pendant une sortie pour se rendre seul à la maison sans que l’éducateur ne s’en rende compte, illustre-t-il.

Un peu partout au Québec, cette difficulté à remplacer les éducateurs se fait sentir.

« Et ça va en empirant », remarque Nancy Gagnon, du Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière.

M. Pronovost interpelle donc le nouveau ministre de l’Éducation.

« On demande à Jean-François Roberge quels gestes concrets il va prendre ? »

Heureusement, les incidents liés à la surcharge des groupes n’ont pas eu de conséquences graves pour l’instant. Mais les dommages sur la santé mentale sont déjà réels.

« On est vraiment à bout de souffle », dit M. Soumis.

Quand le directeur remplace

Cet épuisement crée un cercle vicieux : plus les travailleurs sont nombreux à tomber malades, plus il est difficile de les remplacer. Et cela affecte tout le monde, explique Guylaine Bachand, qui représente le personnel de soutien de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), en banlieue de Montréal.

En septembre, un directeur d’école a même dû descendre « sur le plancher » pour faire du remplacement au service de garde, illustre-t-elle.

De son côté, le président de la CSPI, Miville Boudreault, assure que les débordements de ratios sont occasionnels.

« Je n’ai aucune raison de croire que la sécurité des jeunes est compromise. »

Il admet tout de même que la banque de remplaçants est presque à sec, notamment en raison de l’énorme augmentation de clientèle.

Les éducateurs en service de garde

► 81 % se sentent « émotionnellement exténués » souvent ou de temps en temps

► 53 % avaient un statut d’emploi précaire à la CSPI en 2015-2016

► 1200 élèves augmentation de clientèle cette année à la CSPI

Des horaires coupés et peu alléchants

Les éducateurs en service de garde ont souvent des horaires fractionnés de quelques heures par jour, tandis que plusieurs d’entre eux seraient en mesure d’effectuer une panoplie de tâches dans des classes où les profs ont besoin de soutien, croient plusieurs représentants.

Photo courtoisie

Ils pourraient par exemple travailler à la bibliothèque, faire des surveillances de récréation, appuyer un enseignant quand un élève fait une crise, illustre Diane Miron, de l’Association québécoise de la garde scolaire.

Actuellement, les éducateurs en service de garde sont parfois appelés à travailler une vingtaine de minutes le matin puis à revenir sur l’heure du midi pour moins de deux heures.

Il leur est d’ailleurs difficile d’obtenir un poste à temps plein, plus de la moitié ayant un statut précaire. Cela pousse donc des travailleurs à délaisser les écoles.

« Quand tu n’as que 16 heures par semaine, tu es peut-être mieux de travailler 30 heures au Tim Hortons. On est rendu là », dit Stéphane Soumis, du syndicat de la CSPI.

Cette situation est absurde, car pendant ce temps, les écoles ont besoin de bras et vont même jusqu’à chercher des bénévoles, remarque Guylaine Bachand, du Syndicat de Champlain.

Surveiller au lieu d’animer

Par ailleurs, les éducateurs doivent de plus en plus laisser de côté les ateliers qui sont stimulants en raison de la surcharge des groupes, constatent plusieurs représentants.

Par exemple, un éducateur a déjà dû annuler un atelier de menuiserie parce qu’il avait trop d’élèves à gérer, se souvient une technicienne de la CSDM qui préfère taire son nom pour éviter les représailles.

Trop souvent, leur rôle d’animation est réduit à celui d’un surveillant, abonde M. Soumis. Les sorties scolaires sont d’ailleurs moins fréquentes qu’avant, observe-t-il.

La CSPI se dit ouverte à explorer des façons de transformer le rôle des éducateurs.

« Mais il faut retourner la balle au ministère de l’Éducation », dit le président Miville Boudreault.

La CSDM indique que le syndicat ne l’a pas mis au courant des dépassements de ratios. Ni le ministère ni la CSP n’ont pu répondre à nos questions.