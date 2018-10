Une aidante familiale poursuivie pour 200 000 $ après avoir fraudé une femme âgée

Une aidante familiale déjà accusée au criminel d’avoir fraudé une femme âgée et vulnérable de plus de 78 000 $ est maintenant poursuivie au civil pour près de 200 000 $.

« Désemparée par les événements [la dame âgée] a subi un choc qui l’a fait sombrer dans une dépression et a aggravé son état de santé », peut-on lire dans la poursuite civile déposée hier contre Dolly Boodlal.

Boodlal, 63 ans, avait été embauchée comme aidante familiale par la famille Del Negro en 2014, indique le document de cour. Son rôle était de prendre soin de la mère du juge de la Cour du Québec Manlio Del Negro, alors âgée de 77 ans.

L’aidante avait été recrutée grâce à la société de placement Gardienne femme de ménage 911, aussi appelée Redfern Services.

« Redfern a rassuré [la famille Del Negro] que tous ses candidats étaient irréprochables, que leur dossier était scruté à la loupe », peut-on lire dans la poursuite, ajoutant que le personnel était reconnu pour leur honnêteté et leur fiabilité.

Trahie

Rassurée par de telles garanties, la famille a procédé à l’embauche en se disant que la mère pourrait ainsi continuer à vivre chez elle le plus confortablement possible.

« Or, la confiance [...] a été trahie et bafouée », déplorent les Del Negro dans la poursuite.

C’est qu’au bout d’un an et demi, Boodlal aurait falsifié plus de 80 chèques en imitant la signature de la mère, pour un montant de 46 537 $. Elle aurait également utilisé la carte de crédit de la dame âgée, l’endettant ainsi de 31 955 $. L’aidante familiale a depuis été accusée de fraude, et elle attend toujours son procès.

« Dolly Boodlal a agi malicieusement et frauduleusement [...] mettant ainsi en péril la santé et l’équilibre déjà fragile d’une personne âgée et vulnérable », peut-on lire dans la poursuite intentée au palais de justice de Montréal.

Vérifications

Après des vérifications plus poussées, la famille Del Negro affirme avoir découvert que Boodlal n’était pas sans reproches, puisqu’elle avait été condamnée pour un vol en 1996.

« [La famille] n’aurait jamais embauché Dolly Boodlal si elle avait connu ses antécédents judiciaires », peut-on lire dans le document de cour déposé au palais de justice de Montréal.

Ainsi, les Del Negro reprochent à Redfern Services de n’avoir pas fait les bonnes vérifications, si bien que l’agence est elle aussi poursuivie, de même que les banques qui ont laissé passer les transactions frauduleuses.

La famille Del Negro réclame le remboursement des sommes, ainsi que des dommages punitifs et exemplaires.

L’agence Redfern n’a pas répondu aux appels du Journal. Il n’a pas été possible de joindre l’aidante familiale, depuis congédiée.