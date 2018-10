Une ancienne gouverneure générale reçoit 100 000 $ par année en frais de bureau

L'ancienne gouverneure générale du Canada Adrienne Clarkson continue à se faire payer ses frais de bureau par les contribuables canadiens, et ce, plus de 10 ans après qu'elle eut quitté Rideau Hall, a révélé le National Post mardi.

Selon le quotidien, Mme Clarkson réclame régulièrement plus de 100 000 $ par année à Ottawa en dépenses de bureau, pour un total dépassant les 1,1 million $ depuis son départ, en 2005. Plus précisément, elle a dépassé la marque des 100 000 $ lors de neuf des 12 années fiscales qui ont suivi son départ. Par contre, les chiffres de 2012 à 2014 ne sont pas disponibles et n'ont pu être comptabilisés par le «Post».

Tous les anciens titulaires du poste de gouverneur général peuvent demander un remboursement à Ottawa pour leurs frais de bureau. Cependant, seule Mme Clarkson réclame régulièrement des montants dépassant allégrement les 100 000 $, a précisé le «Post». Un seul autre ancien gouverneur général, Romeo Leblanc, a déjà dépassé cette marque à deux reprises, en 2008 et 2009.

Un porte-parole de Rideau Hall a expliqué au quotidien que ces réclamations peuvent couvrir, entre autres, du support administratif, des fournitures de bureau, des services professionnels et des frais de voyage.

En plus de ces frais, la 26e gouverneure générale du Canada a perçu, à ce jour, 1,6 million $ en guise de pension. Elle a aussi obtenu 3 millions $ pour lancer sa fondation, l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Cet organisme de charité a depuis reçu plus de 7 millions $ du fédéral pour égaler des dons consentis par le secteur privé.

Le bureau de Mme Clarkson n'a pas voulu offrir d'explications au National Post.