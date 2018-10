Une commission chargée d'organiser les débats des chefs créée par Ottawa

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a annoncé mardi la création d'une nouvelle commission chargée d'organiser les débats des chefs pendant les campagnes électorales, au coût de 5,5 M$ sur deux ans.

Les libéraux de Justin Trudeau avaient promis d'en faire autant.

« Les débats des chefs constituent des exercices fondamentaux en démocratie. Une commission indépendante fera de ces débats un volet plus prévisible, fiable et stable des campagnes électorales fédérales. Les Canadiens conviennent qu'une commission aux débats doit être durable, non partisane et indépendante, et qu'elle doit servir les intérêts et les priorités des citoyens», a déclaré la ministre des Institutions démocratiques Karina Gould.

Elle en a profité pour préciser les critères qu'Ottawa a établis pour choisir quels chefs y pourront participer, soit:

1) Avoir un député, élu en tant que membre de ce parti, à la Chambre des communes au moment du déclenchement des élections;

2) Avoir l'intention de présenter des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions électorales;

3) Avoir obtenu 4 % des votes lors d'une campagne électorale précédente ou avoir une chance légitime de remporter des sièges lors des prochaines élections.

Un des objectifs de la commission est d'améliorer l'accès des citoyens aux débats et aux informations électorales, sur diverses plateformes.

Ainsi, «à l'avenir, la commission aux débats des chefs veillera à ce que les Canadiens handicapés, ceux qui vivent en région rurale ou éloignée ainsi que les communautés de langue officielle en situation minoritaire aient accès à de l'information essentielle sur le chef, le parti et le programme de leur choix», a-t-elle fait valoir.

Le premier à occuper le poste de commissaire sera l'ex-gouverneur général, David Johnston. Il aura notamment la tâche d'organiser deux débats.

De son côté l'opposition officielle a reproché au gouvernement d'avoir choisi M. Johnston sans la consulter et de dépenser 5,5 M$ pour créer une nouvelle organisation fédérale que personne ne réclamait.