Une semaine de vacances pour poser ses décorations

Un résident de Longueuil et deux de ses amis ont pris une semaine de vacances juste pour mettre en place leur manoir de l’horreur.

C’est que Éric Rémillard et ses amis Éric Sainte-Marie et Benoît Paradis ont l’habitude de passer l’Halloween en grand.

« On a commencé ça en 2007 quand nos femmes passaient l’Halloween avec les enfants. Maintenant c’est plus pour le fun, mais c’est rendu vraiment gros », explique celui qui travaille comme technicien d’éclairage et de son.

Les trois hommes investissent tout de même entre 500 à 600 $ pour ajouter des éléments, mais fabriquent la plupart des choses eux-mêmes.

L’installation comprend maintenant quatre abris. Seize comédiens seront présents sur place mercredi, y compris la fille de M. Rémillard et ses amies, qui ne passent plus l’Halloween.

Ses concepteurs en profitent aussi pour amasser des dons pour Opération Enfant Soleil.

Des décorations hors-norme

Photo Pierre-Paul Poulin

Photo Pierre-Paul Poulin