Une ville américaine en deuil enterre une victime de crime «raciste»

L’un des deux Américains noirs tués par un tireur blanc devait être enterré mardi à Louisville, ville en deuil après ce crime décrit par la police comme un acte raciste et qui intervient dans un climat politique particulièrement tendu.

Maurice Stallard, 69 ans, et Vickie Lee Jones, 67 ans, avaient été abattus la semaine dernière dans un magasin de cette ville du Kentucky, quelques jours à peine avant la pire tuerie antisémite de l’histoire des États-Unis dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie (11 morts).

Auparavant, l’envoi de plusieurs colis piégés à des opposants du président Donald Trump avait relancé le débat sur les profondes divisions de la société américaine, et sur les discours virulents du président Trump, accusé de désinhiber l’extrême droite.

Les funérailles de Maurice Stallard devaient se tenir dans une église du sud-est de Louisville, tandis que Vickie Lee Jones sera inhumée samedi.

Le tireur présumé, Gregory Bush, 51 ans, aurait d’abord essayé d’entrer dans une église fréquentée par des Noirs, la First Baptist Church, à Jeffersontown.

Quelques minutes plus tard, il se serait rendu dans une épicerie non loin de là et avait ouvert le feu plusieurs fois sur Stallard et Jones.

Le chef de la police de Jeffersontown, Sam Rogers, a dit dimanche lors d’une cérémonie à la First Baptist Church que l’attaque était «raciste».

«Le fait que nous, en tant que société, continuions à avoir des problèmes de racisme et de violence me met en colère», a-t-il ajouté.

Gregory Bush, qui aurait dit à un passant que «les Blancs ne tuent pas les Blancs», a été arrêté et inculpé pour meurtre.

La mort des deux Américains «a été dévastatrice pour les deux familles. Et la ville est en deuil», a expliqué la militante locale Sadiqa Reynolds à la radio WBUR.

Vickie Lee Jones, qui avait survécu à un cancer du sein, se trouvait à l’épicerie pour acheter des provisions à sa mère malade, selon Mme Reynolds.

Maurice Stallard, qui était le père d’une responsable de la municipalité de Louisville, était «très aimé» dans la ville, a dit son ami Phil Fletcher à la télévision locale WAVE.