Vague de critiques contre la venue de Steve Bannon à Toronto

TORONTO – L’opposition de nombreux groupes militants à la venue à Toronto de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, n’a pas fait fléchir les organisateurs de ce débat.

L'ancien conseiller spécial du président américain et fondateur du site de nouvelles d’extrême droite Breitbart News, souvent accusé de promouvoir un point de vue nationaliste blanc, doit participer à un débat en compagnie de l'auteur conservateur David Frum, un ancien rédacteur de discours pour l'ex-président George W. Bush. Tous deux doivent débattre de la montée du populisme dans les démocraties occidentales, dans le cadre des Munk Debates.

Des représentants d'une trentaine de groupes communautaires ont tenu une conférence de presse, mardi pour dénoncer la venue de M. Bannon à Toronto. «Nous sommes horrifiés que, alors qu'on assiste à une montée des sentiments anti-immigrants, islamophobes et de nationalisme blanc et que les crimes haineux sont en hausse... de voir que Munk Debates invite la figure de proue du nationalisme blanc à Toronto», a notamment dénoncé Maya Menezes, du groupe No One Is Illegal.

Pour sa part, Rachel Epstein, de l'organisme United Jewish People's Order, a soutenu que la «haine» générée par les positions de M. Bannon est «mortelle», dans la foulée de la tuerie qui a fait 11 morts dans une synagogue de Pittsburgh samedi.

Les organisateurs n'ont toutefois pas l'intention d'annuler l'événement. «Nous croyons que nous offrons un service public en permettant à leurs idées d'être vigoureusement contestées et en laissant le public tirer ses propres conclusions du débat», a réagi l’organisateur du débat, Rudyard Griffiths, par communiqué.

La classe politique embarrassée

De leur côté, les politiciens fédéraux peinaient à prendre position sur la visite de M. Bannon, oscillant entre la condamnation de ses propos et le respect de la liberté d'expression.

Le député néodémocrate Nathan Cullen a notamment jugé «problématique» la venue au pays de gens «qui démonisent des groupes de personnes».

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly s'est montrée plus prudente en se limitant à dire qu'on doit protéger la liberté d'expression, tout en précisant qu'elle n'approuve pas les idées de M. Bannon.