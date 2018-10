[VIDÉO] 11 monstres absolument terrifiants du cinéma d’horreur

Allez coucher les enfants! Voici venu le temps de découvrir (ou redécouvrir) les « meilleurs » monstres du cinéma d’horreur. Place aux méchants du grand écran...

Bien sûr, la chaîne Youtube TopSicle n’allait pas souligner l’Halloween sans vous donner quelques frissons.

Et pas question de nous montrer des gentils monstres attachants comme dans Monstres et Cie.

Oh que non! De Gremlins à Saw en passant par les classiques comme Godzilla, Topsicle a puisé dans un large répertoire de créatures louches pour vous donner la frousse.

Même des œuvres moins connues telles que Mister Babadouk sont à l’honneur... Ou à l’horreur devrait-on dire.

Gare aux cauchemars !