Wallace Roney : le dauphin de Miles Davis, et plus

Ce n’est pas le temps gris qui va empêcher le jazz de nous enlever notre bonne humeur, surtout quand le trompettiste étoilé Wallace Roney vient nous rendre visite. Pour les gens de la ville de Québec, ce sera le 31 octobre au Théâtre du Petit-Champlain, puis il posera sa trompette deux soirs, au Uptsairs, soit les 2 et 3 novembre pour 4 concerts. Les amateurs de jazz, l’on vu et entendu plusieurs fois lors du Festival international de jazz, et jamais, ses concerts furent décevants.



La sonorité Miles, sans jamais copier



À 58 ans, sa sonorité est reconnaissable entre mille, même s’il a hérité du « prince noir ». De son passage chez les jazz Messengers, sans oublier son travail dès un très jeune âge avec le pianiste Cedar Walton ou le redoutable batteur Philly Joe Jones, il fut à bonne école. Nous retiendrons surtout, ses tournées avec le saxophoniste Wayne Shorter, le pianiste Herbie Hancock, le batteur Tony Williams et le contrebassiste Ron Carter pour différents hommages à Miles Davis.

Une manière de perpétuer la mémoire d’un grand homme du jazz, mais aussi de faire redécouvrir aux jeunes générations, une esthétique inoubliable. Il sera accompagné des vétérans Curtis Lundy à la contrebasse, Eric Allen à la batterie, Emilio Modeste au saxophone ténor, et du pianiste Oscar Williams.

Avec 250 disques, ce maître du post bop, ne ralentit peu ou pas la cadence. Wallace, c’est le jazz à la puissance dix, avec trois bonnes doses de bonheur, que vous soyez connaisseur ou pas.