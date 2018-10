Raymond Lemay



Le 22 octobre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Raymond Lemay.Il laisse dans le deuil son épouse des 67 dernières années, Thérèse Hallé, ses enfants Bernard (Olyvette et ses fils Dominique (Marie-Pierre) et Marc-André (Sophie)) et Michel (Marie-Claude); ses petits-enfants Jean-Michel (Audrey-Anne) et Benoit (Stéphanie), un arrière-petit-enfant Arnaud, ses frères et soeurs Rita (feu Steve), Claire (Jean-Guy), feu Denise (feu Marcel), Jacques et André (Lucile), ses belles-sœurs et beaux-frères Cécile Hallé (Claude), Marguerite Hallé (feu Maurice), Jacques Hallé (Yolande) et Hélène Hallé (Prime), ainsi que de nombreux parents, neveux et nièces et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 novembre 2018 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 3 novembre de 9 h à 9 h 45, auAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maisonneuve-Rosemont, 270-5435, boul. de l'Assomption, Montréal, H1T 4B3. Site web : www.fondationhmr.ca.Monsieur Raymond Lemay a débuté sa carrière d'administrateur au Parc Richelieu en 1953 et il est devenu, en 1970, président des pistes de course Blue Bonnets et Parc Richelieu. Il a contribué à l'essor des courses de chevaux au Québec.En 1973, M. Lemay joint la Canada Steampship Lines à titre de vice-président, Services institutionnels, puis en sera son président et chef de l'exploitation à compter de 1980, fonction qu'il occupera jusqu'en 1989. Au cours de cette période, il assumera aussi, de 1981 à 1983, la vice-présidence du conseil d'administration consultatif du port de Montréal.De 1989 à 2001, il devient vice-président exécutif au sein de l'empire Québecor, membre du conseil de Québecor World jusqu'en 2003 et de Québecor inc. jusqu'en 2005.En 1994, M. Lemay est nommé au conseil d'administration de la Société du port de Montréal, puis en 1996, il devient président du conseil, fonction qu'il occupera jusqu'en février 2005.M. Lemay a été décoré de l'Ordre du Canada pour l'ensemble de ses actions communautaires, honoré de la Croix de Jérusalem par l'Association des Scouts du Canada, intronisé au Temple de la renommée des courses de chevaux du Canada, au Temple de la renommée du cyclisme québécois et au Panthéon des sports du Québec, à titre de bâtisseur. Il a également participé à de nombreuses activités sociales et sportives, notamment à la présidence du Championnat du monde de cyclisme 1974 et à la trésorerie de l'Association olympique canadienne.Plusieurs fois président de campagnes de levées de fonds, il a aidé à mettre sur pied la Fondation Jean Béliveau en 1971 qui est toujours active. Il a prêté une oreille attentive au père Marcel-de-la-Sablonnière, l'épaulant pendant une quarantaine d'années dans le financement du Centre Immaculée-Conception.