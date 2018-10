3, 2, 1, action!

L’École de Cinéma et Télévision de Québec tiendra ses portes ouvertes de l’automne le mercredi 7 novembre, de 18 h à 20 h, dans ses locaux du 80, rue Giroux, à Québec. Vous pourrez visiter l’école, rencontrer des professionnels du cinéma, assister à des séances d’information sur l’école et ses programmes, voir un véritable plateau de tournage dans les studios. L’école reçoit environ 80 étudiants par année, dont plus de la moitié est originaire d’Europe ou d’ailleurs dans le monde. L’ECTQ compte plus de 865 finissants en formation professionnelle. Entrée gratuite sans réservation. Tous les détails sur le site internet de l’école au www.ectq.com.

Dégustation de whiskys

Photo courtoisie

Décidément la mode est à la dégustation d’alcool pour amasser des fonds. Cette fois ce sont les whiskys qui seront à l’honneur lors d’une prestigieuse soirée au profit de l’organisme de bienfaisance Deuil-Jeunesse. Sous la présidence d’honneur d’Yvon Charest (photo), de l’Industrielle Alliance, ce 1er rendez-vous a été fixé pour le vendredi 2 novembre au Domaine Cataraqui. Vous aurez la chance de déguster plusieurs whiskys haut de gamme dans une formule cocktail dînatoire spécialement préparée pour se marier aux alcools servis. Depuis 10 ans, Deuil-Jeunesse offre des services d’aide aux enfants et à leurs familles qui vivent le décès d’un proche, la maladie grave, la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption. Renseignements : Christian Gagnon au 418 929-7329

La fête de la citrouille

Photo courtoisie

Malgré les caprices de la météo (6, 7 et 8 octobre derniers), la 9e Fête de la citrouille, tenue dans les champs de la Ferme Roberge de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, a permis d’amasser 28 000 $ au profit de la Fondation Rêves d’enfants, grâce à de nombreux partenaires, collaborateurs et bénévoles, dont ceux de la Fondation, de la Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans, de la Caisse Desjardins de Ste-Foy. Sur la photo, Jules Roberge, à gauche, et Isabelle Mathieu, copropriétaires de la Ferme Roberge.

Reconnus pour leur engagement

Photo courtoisie

La Fondation Monique FitzBack, qui a pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable, a profité de la tenue de son cocktail-bénéfice annuel, le 22 octobre dernier, afin de souligner l’engagement de quinze intervenantes et intervenants du milieu scolaire de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis. La soirée, tenue sous la présidence d’honneur de Sonia Gagné, PDG de RECYC-QUÉBEC, a aussi permis d’amasser près de 20 000 $, somme qui sera investie dans le programme d’aide financière de la Fondation pour soutenir des initiatives préscolaires et scolaires en lien avec l’environnement et la solidarité. Sur la photo, les 15 intervenantes et intervenants reconnus pour leur engagement.

Les 40 ans de la Maison Revivre

Photo courtoisie

La Maison Revivre, de la rue St-Vallier Ouest à Québec, a tenu récemment un dîner avec ses partenaires communautaires dans le contexte de son 40e anniversaire de fondation. Depuis 1978, la Maison Revivre offre de l’hébergement aux hommes en situation d’itinérance, la soupe populaire du midi et de l’aide alimentaire mensuelle. Profitant de cette activité, la Maison Revivre a aussi dévoilé une plaque hommage à sa fondatrice (Colette Samson) et a inauguré officiellement le réaménagement de la grande salle. Depuis 40 ans, la Maison Revivre a servi 1,4 million de repas et a offert 200 000 nuitées, et ce, pratiquement sans subventions gouvernementales. De gauche à droite, sur la photo : Martin Maurice, directeur général de la Maison Revivre ; Martin Madden, président du CA ; Agnès Maltais, présidente d’honneur et Michèle Samson, fille de Colette Samson, fondatrice de la Maison.

Anniversaires

Photo courtoisie

Frédéric Munger (photo), nouveau directeur général de la Fondation du Collège Saint-Jean-Eudes de Québec... René Vaillancourt, dentiste, un des piliers du Gala d’élégance annuel du club des Belles Autos d’hier, 54 ans... Denis Therrien, ex-PDG de Courir à Québec, 66 ans... Thomas Plekanec, attaquant des Canadiens de Montréal (LNH) 36 ans... Phil Goyette, joueur de centre LNH de 1956 à 1972, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 octobre 1988. Alfred Pellan (photo), 82 ans, grand peintre québécois... 2015. Laurent Marcoux, 82 ans, ex-président de la Fédération québécoise de ski acrobatique... 2002. Mgr Jean-Marie Fortier, 82 ans, archevêque de Sherbrooke jusqu’en 1996... 2001. Solange Chaput-Rolland, 82 ans, animatrice, écrivaine et ex-sénatrice... 1984. Pierre Dufresne, 57 ans, Joseph-Arthur dans Le Temps d’une paix