DENAULT, Thérèse Bernier



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 octobre 2018, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Thérèse Bernier, épouse de feu monsieur Georges Denault. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Bernier et de feu dame Camille Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 1er novembre 2018, de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles à compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Gisèle Bilodeau), Ghislaine (Jean Carpentier), feu Hélène, ses petits-enfants : Michèle Denault (Stéphane Lavoie), Alain Denault (Zaliha Cakmak), Jean-Pierre Denault (Mélanie Côté), Olivia Carpentier (Robert Trieschmann) et Amélie Carpentier, ses arrière-petits-enfants : Gabrielle, Élias, Mathis, Jacob et Nathan, sa belle-sœur Marie-Aline Gaudreau (feu Léopold Bernier) et son frère feu Jean-Charles Bernier (feu Colette Normand). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denault. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers à tout le personnel dévoué de la Résidence Mgr Deschênes pour leur soutien et leurs bons soins, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny (urgence et médecine-chirurgie) et au Dre Amélie Blanchette.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la