RIVARD, Huguette Raymond



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 27 octobre 2018, à l'âge de 85 ans 7 mois, est décédée dame Huguette Rivard, épouse de feu monsieur Roland Raymond. Née à Montmorency, le 28 mars 1933, elle était la fille de feu monsieur Ernest Rivard et de feu dame Alexandrine Giroux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Huguette laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Claude Robitaille), Martine (Johnny Donovan), Christian (Valérie Giroux); ses petits-enfants : Yan, Claudia (Francis Joly), Jason (Valérie Pelletier), Maxime; ses arrière-petits-enfants : Mélie, Noah, Émile et Théo; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Claude (feu Jacqueline Villeneuve, France L. Auger), Raymond (Andrée Bolduc), Gilles (Pauline Gagnon), Robert (Denise Doyon), Nicole (Pierre Plante), Lyse (Gérard Boulianne), Michel (Ginette Bédard), Rose-Hélène (feu Antonio Larochelle, feu Émilio Lavoie), Suzanne (feu Gaston Thibault), Gaston (Thérèse Blais), Charlotte Morin (feu Eloi), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Jeannine (Jean-Guy Villeneuve); la belle-sœur de : Cécile (Georges-Henri Labrecque), Maurice (Germaine O' Conner), tous décédés.La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l 'Arthrite www.arthrite.ca Tél. : 1-800-321-1433Les Funérailles sont sous la direction de :