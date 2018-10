PAQUIN, Ginette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 octobre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Ginette Paquin, épouse de monsieur James Gordon Benoit. Née à Beauport, le 6 juillet 1948, elle était la fille de feu dame Adrienne Paquet et de feu monsieur Henri-Paul Paquin. Elle demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Paquin laisse dans le deuil sa fille Julie (Patrick Marineau); ses belles-filles : Johanne (Patrick Boucher), Josée; ses petits-enfants : Alexandra, Guillaume, Mathieu, Thomas, Élisabeth, ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 4ème étage pour les bons soins prodigués et le soutien accordé à notre famille. Vous avez fait la différence. Un merci particulier à Isabelle, Luce et Mélanie. Les Funérailles sont sous la direction de :