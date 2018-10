BLUTEAU, David



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 octobre 2018, est décédé, à l'âge de 16 ans, notre magnifique beau garçon David Bluteau que nous aimons de tout notre cœur. David était un guerrier dans les études et un élève modèle pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Son désir d'apprendre était aussi fort que son désir d'exceller dans tout ce qu'il touchait. David était une perle : toujours respectueux et gentil avec les autres. Tu vas nous manquer. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Né le 16 mars 2002, il habitait Québec arr. Charlesbourg. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie Bluteau, sa mère Louise Houde et son père Yvon Bluteau; ses grands-parents paternels : Joseph Bluteau (feu Doris Guay, Yolande Couture), feu Roger Houde (feu Marielle Lavallière); ses oncles et tantes : Patrice Bluteau (Caroline Gagnon), Patricia Bluteau (Mario Paquet), Gina Bluteau (Érik Viens), Mylène Gagnon (feu Denis Bluteau), Suzanne Houde (Guy Falardeau), Hélène Houde, Jean-Claude Houde, Serge Houde; tous ses cousins, cousines, élèves et membres du personnel qui l'ont côtoyé de près ou de loin à la Polyvalente de Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres le jeudi 1er novembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h àla famille recevra les condoléances de 12h30 à 14h30 etLes Funérailles sont sous la direction de :