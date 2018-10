DUPUIS, Édith Gauthier



Au Hôpital Jeffery Hale, le 25 octobre 2018, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédée madame Édith Gauthier, épouse de monsieur André Dupuis, fille de feu madame Alberta Robitaille et de feu monsieur Théodore Gauthier. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La mise en niche des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation, Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gaétan (Nadine Cantin), Christian (Doreen Bond), Josée (Gilles Mailly), Joanne (Serge Laforge); ses petits-enfants: Kevin, Marika, Audrey et Christopher Dupuis, Yanick et Amélie Dupuis, Alexandre, Samuel et Pier-Luc Mailly et Mélissa Dion; son arrière-petit-fils Raphaël; ses sœurs: Louisette (Noel Laroche), Lucille (Réjean Baribeau), Nicole (Philippe Bouchard), Lise (Paul Plante), Lisette (Jacques Plante); plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupuis; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 2M4, téléphone : (418) 684-2260, https://www.jhsb.ca ,Des formulaires seront disponibles sur place.