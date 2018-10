FAUCHER, Raymond



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 24 octobre 2018, à l'aube de ses 72 ans, est décédé monsieur Raymond Faucher, conjoint de madame Diane Chevalier, fils de feu monsieur Arthur Faucher et de feu dame Philomène Dubois. Il était natif de Grondines et demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30, suivi du service religieux qui sera célébré en présence des cendres. L'inhumation suivra au cimetière paroissial sous la direction de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre sa conjointe, Diane, monsieur Faucher laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Marcel Adam), Jean-Paul (feu Noëlla Bergeron), Hélène (feu Jean-Claude Tessier), feu Martin (Liliane Germain), Lisette (Pierre-Paul Jean, feu Raynald Gélinas), feu Marcel (Gilberte Perron (Gilles Vivier)), Jacqueline (Yvan Asselin), Pauline (Roger Fraser), Clément (Annette Hardy), Rita (Emmanuel Côté), Brigitte, Cécile (René Houde) et feu Réjean; son beau-frère Michel Chevalier (Emilienne Meikle). Il laisse également dans le deuil Denise Douville, Jean-Guy Couture, ses amis Roch Nadeau et Albert Tessier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et l'infirmier Djino Gosselin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.