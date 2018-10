ROY, André



À Québec, à la résidence Kirouac, le 18 octobre 2018, à l'âge de 68 ans est décédé monsieur André Roy, époux de madame Monique Roy, fils de feu madame Hélène Sylvestre et de feu monsieur Jean-Paul Roy. Il demeurait autrefois à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 2 novembre 2018, de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 3 novembre 2018, de 8h à 9h45.Il laisse dans le deuil son épouse Monique, ses enfants, Marie-Josée (Nicolas Blais), Nicolas, Anne-Sophie (Mathieu Fortier), ses petits-enfants (Florence, Alexandre, Félix, Justine, Thomas, Nathan et Léanne), sa sœur Lucie Roy (Clarence Turgeon), son beau-frère Serge Lafond (feu Suzanne Roy), ses beaux-frères et belles-sœurs : René Roy (Hélène Drouin), Louise Roy (Gilles Roberge), François Roy, Martin Roy (Julie Couture) et Marie-France Roy, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses amis. Le défunt, de son vivant, a oeuvré auprès de la Société VIA et des Commandeurs de Lévis. Nous tenons à remercier le personnel attentionné, courtois et affable de la résidence Kirouac et également nous tenons à remercier le personnel soignant en hémodialyse de l'Hôtel-Dieu-de-Québec et de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis.