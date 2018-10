FONTAINE, Annette Rodrigue



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 28 octobre 2018, à l'âge de 100 ans et 11 mois, est décédée madame Annette Rodrigue, épouse de feu monsieur Joseph Fontaine, fille de feu madame Marie-Anne Tremblay et de feu monsieur Jules Rodrigue. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole Fontaine; sa belle-fille Marie-Marthe Boutet; ses petits-enfants: Alain Fontaine (Lucie), Jacques Gagnon (Christiane), Régent Gagnon et Daniel Gagnon (Josée), Josée Fontaine (Stéphane), Serge Fontaine (Julie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Centre d'Hébergement Saint-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.