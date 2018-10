BÉDARD, Léopold



Aux soins palliatifs de l'hôtel-Dieu-de-Lévis, le 28 octobre 2018, à l'âge de 80 ans et 3 mois, entourés des siens, est décédé monsieur Léopold Bédard, époux de dame Monique Tremblay. Né à Loretteville, fils de feu dame Lucienne Lessard et de feu Ernest Bédard. Il demeurait à Lévis (secteur de St-Jean-Chrysostome). Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Monique, ses enfants : Lucie (Jean-Guy Bonneau), Robert (Orna Stern), Jacques (Hélène Morin), Johanne, (John Lessard), Caroline (Denis Roberge); ses petits-enfants : Stéphanie, Monica, Emmanuelle, Élia, Francis, Éric, Jérôme, Jonathan, Jennifer, Audrey, Claudia; ses 5 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Gertrude (Marcel Ferland), feu Ghislaine (feu Jean Turgeon), feu Irène, Jean-Louis (feu Dolorès Vallières), feu Michel (feu Murielle Covier), feu Gérard (Ghislaine Roy), feu Thérèse et Marcel (Francine Nolin). Beaux-frères, belles-soeurs : André, (Andrée Jobin), feu Jean-Claude (Brigitte Vancoilli), Micheline (Alexandre Shamie), Denis, Roger (Nicole Blais), Réjean (Carole St-Laurent), Jean-Louis, son beau-père feu Joseph (Georgette Berthiaume). Il laisse également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexele jeudi 1 novembre 2018 de 19h à 22h et le vendredi 2 novembre dès 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les soins palliatifs de l'hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société Canadienne du Cancer.