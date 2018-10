L’élision — la suppression de la voyelle finale d’un mot suivi par un autre commençant par une voyelle ou un h muet — doit normalement se faire devant un nom. Les mots qui peuvent s’élider sont nombreux. Citons le, la et de (attention à l’ogre et l’araignée : défense d’entrer) ; je, te et ce (j’écoute ; je t’entends ; c’est clair). Il devrait y avoir élision autant devant un nom propre que devant un nom commun (les lectures d’Abelle ; le roman d’Hélène). Mais l’élision est interdite devant le h aspiré (les éleveurs de homards de Halifax) et devant les adjectifs numéraux huit et onze (un essaim de huit mille abeilles ; une ménagerie de onze éléphants). Qu’en est-il d’Haïti (ou de Haïti) ? Le nom officiel du pays est la République d’Haïti. Mais pourquoi dit-on « la Hongrie » ? Quand il s’agit du nom d’un pays, c’est... le fouillis. Nous y reviendrons.