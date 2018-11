Baie-Comeau reprend la tête du classement général

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a repris la tête du classement général du circuit Courteau, mercredi soir, grâce à une victoire de 5-2 sur les Olympiques de Gatineau devant 1335 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux dans un quatrième match d’affilée, les Nord-Côtiers ont poursuivi leur bon travail à domicile avec ce huitième triomphe en neuf sorties depuis le début du calendrier.

Les unités spéciales ont joué un rôle important pour le Drakkar, qui a inscrit trois de ses quatre premiers buts de la rencontre alors qu’il évoluait avec l’avantage d’un homme sur la patinoire.

Encore l’italien

Auteur d’une performance de quatre points lors du match précédent, le vétéran Samuel L’Italien a de nouveau été l’inspiration offensive des siens avec une performance de deux buts et une mention d’aide.

Ses compagnons de trio Jordan Martel (un but, une passe) et Yaroslav Alexeyev (trois mentions d’aide) ont également connu un bon match pour aider leur club à inscrire cette 13e victoire en 17 parties.

Les détenteurs du premier rang ont su faire preuve d’opportunisme en marquant cinq fois sur seulement 15 lancers. « Ce soir, les unités spéciales ont fait la différence. Trois buts avec le jeu de puissance et le désavantage numérique [aucun but accordé en six infériorités] a réalisé le travail », a reconnu le pilote Martin Bernard.

En avance 2-1 après 20 minutes de jeu, les membres de l’équipage ont donné un bon coup au deuxième tiers avec une poussée décisive de trois buts en moins de 12 minutes d’intervalle.

« On va prendre les deux points même si notre travail à cinq contre cinq a été très ordinaire. Il y a eu un petit peu trop de dentelle en attaque et c’est pourquoi nous allons ajuster le tir pour le prochain match », a ajouté l’entraîneur-chef.

En bref

Ivan Chekhovich (son 11e) et D’Artagnan Joly ont complété la marque pour les vainqueurs... Manix Landry et Charles-Antoine Roy ont sonné la riposte face au gardien de but Kyle Jessiman (29 arrêts) très alerte devant le filet des siens... Le Drakkar sera de retour devant ses supporteurs, samedi, quand il recevra la visite des Sea Dogs de Saint John.