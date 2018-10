BFF Challenge: Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard dévoilent leurs plus grands secrets

Cette semaine, on a décidé d’inviter les meilleures amies les plus hilarantes, les influenceuses Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard, à participer à notre BFF Challenge, afin qu’elles prouvent qu’elles savent tout l'une de l’autre.

De ce qu’elles ont fait de plus fou pour un kick à leur pire brosse, en passant par leur «toune» de prédilection au karaoké, les BFF ont tout donné pour confirmer qu’elles sont réellement les meilleures amies du monde, pour le meilleur et pour le pire.

Sans plus tarder, découvrez leur plus belle anecdote de voyage, qui est assez drôle, merci:

*Pour ceux et celles qui auraient manqué nos dernières capsules BFF Challenge, revoyez celles qui portent sur Marianne et Gabrielle, de 2e peau, Noémie Bannes et Shanie Blais, Alanis Désilets et Peach, Livia Martin et Marika Bastarache, Claudia Bouvette et Éloïse Larocque ou Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume.