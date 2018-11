Bloqué dans les sommets des Andes

Dans ce nouveau roman bouleversant d’humanité, au rythme obsédant d’un thriller, le talentueux écrivain français Olivier Bleys raconte comment un pilote d’hélicoptère tente de se tirer d’affaire après qu’une tempête eut immobilisé son appareil dans un lointain refuge de la cordillère des Andes.

Jonas, pilote à Uspallata, une petite communauté située au pied de la cordillère des Andes, près de Mendoza, en Argentine, a pour spécialité le ravitaillement des postes de haute montagne.

Régulièrement, il se rend dans ces endroits reculés des Andes, près de la frontière chilienne. Mais un jour, Jonas reste bloqué à cause d’une tempête de neige et doit bivouaquer dans un refuge.

Pour Jonas, la survie sera doublée d’un parcours initiatique.

Olivier Bleys s’est surpassé dans ce roman qui entraîne les lecteurs dans des paysages de neige et de froid, de pics rocheux et d’abîmes, à la frontière du réel.

Olivier Bleys explique qu’il a été très marqué par un roman de David Vann, un récit de nature sauvage qui était aussi un huis clos dans une cabane.

« J’avais envie d’écrire un roman qui soit réaliste, mais qui ait une dimension mystique. Je voulais également dépeindre la nature, la montagne, que je connais assez bien, où je marche régulièrement. »

Photo courtoisie

Un autre univers

L’écrivain a fait un remarquable travail d’introspection avec le personnage de Jonas, le pilote naufragé.

« Jonas menait une vie assez équilibrée avec sa femme, sa fille, sa petite maison dans la vallée. J’ai rencontré un certain nombre de pilotes, de militaires, qui ont ces profils d’hommes d’action et qui ne se posent pas beaucoup de questions et mettent toute leur énergie dans le service des autres et la sauvegarde des gens en péril. »

Il poursuit. « J’imaginais ce personnage, qui n’était pas exposé à un quelconque cas de conscience, qui pouvait s’oublier dans le pilotage de son hélicoptère, qui était toujours en mouvement. Et là, il est contraint à l’immobilité, à la réflexion, au retour sur lui-même. Et c’est ce qui constitue une épreuve à laquelle il n’est pas habitué.

Jonas représente un aspect de l’humanité, qui est sa maîtrise des technologies et son affirmation sur la nature, la nature qu’elle prétend maîtriser, gouverner, conduire. Effectivement, cette prouesse technologique que constitue le pilotage d’un hélicoptère en est le symbole. Lorsque l’hélicoptère ne veut plus décoller, on s’aperçoit que la sauvagerie de la nature, son chaos, sa force ressurgissent. L’homme qui croyait avoir la maîtrise de tout, en définitive, ne commande plus grand-chose. »