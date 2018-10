[PHOTOS] Cinq armes redoutables en supériorité numérique

Plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey totalisent une bonne part de leurs points en supériorité numérique. Voici cinq athlètes qui sont particulièrement dangereux sur le jeu de puissance depuis le début de la présente saison.

Evgeny Kuznetsov, Capitals de Washington

Le Russe Evgeny Kuznetsov profite sans doute de la présence de son compatriote Alex Ovechkin sur le jeu de puissance des Capitals, mais c’est effectivement lui qui domine présentement la LNH avec ses cinq buts et ses huit points en avantage numérique. Kuznetsov a récolté un total de 15 points en 10 matchs cette saison.

Kyle Palmieri, Devils du New Jersey

L’attaquant Kyle Palmieri connaît un début de saison étonnant et c’est en partie grâce à son opportunisme en supériorité numérique. Il a marqué cinq de ses neuf buts dans de telles circonstances, contribuant du coup aux récents succès des Devils.

John Carlson, Capitals de Washington

En plus de Kuznetsov et d’Ovechkin, les Capitals comptent sur l’excellent défenseur John Carlson. Celui-ci aide grandement la formation de Washington à présenter actuellement le meilleur taux de réussite (37,1%) en supériorité numérique parmi les équipes de la LNH. Sur une note personnelle, il compte huit points sur le jeu de puissance depuis le début de la saison.

Morgan Rielly, Maple Leafs de Toronto

Seul Carlson compte plus de points que lui en avantage numérique parmi les défenseurs de la LNH. Morgan Rielly, avec ses sept passes décisives sur le jeu de puissance, permet aux Maple Leafs de figurer parmi les clubs les plus menaçants avec un homme en plus.

Patrice Bergeron, Bruins de Boston

Depuis le début de la saison, le Québécois Patrice Bergeron a remporté 35 mises en jeu sur 48 pendant le jeu de puissance des Bruins. Cela explique, en partie, pourquoi il a réussi à amasser huit points en supériorité numérique.