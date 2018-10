Comment m’amender auprès de mon vieil ami?

Nous sommes de vieux chums depuis 50 ans. Nous avons travaillé à la même usine et vécu dans le même quartier pour élever nos enfants. Au décès de nos femmes respectives, nous nous sommes soutenus l’un l’autre pour réapprendre à vivre en solitaire et tenir une maison. Vous allez peut-être trouver ça ridicule de la part de deux gars virils, mais nous avons toujours été là l’un pour l’autre.

Nous nous sommes installés en même temps dans la même résidence sur les conseils de nos enfants. Et c’est là que le problème a commencé. L’une des résidentes, qui cherchait à se caser, a commencé à nous faire de l’œil à tous le deux, et on s’est laissé prendre, croyant chacun devenir l’élu. Mais c’est lui qu’elle a choisi, et je ne l’ai pas pris.

Je lui ai donné de la « grosse m... », et lui ai dit qu’il venait de mettre un terme à notre amitié. Huit mois plus tard, je me trouve con d’avoir agi comme ça et je voudrais qu’il me reparle. Comment je fais ?

Anonyme

Et bien, vous allez vers lui et vous vous excusez. Il n’y a rien comme une faute avouée pour être pardonné. Il doit se sentir aussi mal que vous dans la situation, mais comme c’est vous qui avez rompu, il vous revient de renouer.