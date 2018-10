Coupe Molson: Max Domi a dominé

L’attaquant du Canadien de Montréal Max Domi a remporté la tranche du mois d’octobre de la Coupe Molson, a-t-il été confirmé mercredi.

Acquis des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk durant la saison morte, Domi a excellé en inscrivant cinq buts et six mentions d’aide pour 11 points en autant de rencontres, en plus de conserver un différentiel de 0. Il a obtenu la deuxième étoile quatre fois.

Ses performances ont permis au Tricolore de présenter un dossier de 6-3-2.

Lors de la dernière campagne, il s’était contenté de neuf filets en 82 matchs.

Tomas Tatar, Paul Byron, Carey Price et Jonathan Drouin ont suivi Domi au classement d'octobre.

Le Tricolore accueillera les Capitals de Washington, jeudi.