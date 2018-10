GINGRAS, Fernande Rousseau



Au CHUL, Québec, le 26 octobre 2018, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédée madame Fernande Rousseau, épouse de feu monsieur Paul Gingras. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléancesà partir de 10h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Rousseau laisse dans le deuil ses enfants : Rénald (Mona Julien), Guy (Janette Petit), Marjolaine (Normand Richard), Daniel (Johanne Tessier); ses petits-enfants : Alain, Christian (Chantale St-Germain) et Isabelle (Patrick Lizotte); Patrick (Julie Paquet), Pierre (Sarah Moisan) et leur mère Aline Simard; Véronique (Stéphane Auger) et Francis; ses arrière-petits-enfants : Léanne et Jade; Marc-Antoine, Sarah-Maude et Mathias; Alyssa et Amanda ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille tient à remercier le personnel du Château Bellevue de Donnacona, ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués et leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca