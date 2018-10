Décision d’ici décembre sur les prochains exercices militaires en Corée du Sud

Washington | Les États-Unis et la Corée du Sud prendront une décision sur leurs futurs exercices militaires conjoints « avant le 1er décembre », a indiqué mercredi à Washington le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo.

Après la suspension de plusieurs exercices militaires conjoints depuis juin pour faciliter les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen, les deux pays veulent « maintenir (leur) niveau actuel de défense conjointe et de préparation militaire », a déclaré M. Jeong à l’issue d’une rencontre au Pentagone avec son homologue américain Jim Mattis.

« En ce qui concerne les futurs exercices militaires de grande ampleur, nous en avons discuté aujourd’hui », a précisé à des journalistes le ministre sud-coréen, dont les propos étaient traduits en anglais.

« Nous effectuerons une évaluation et nous en aurons le résultat d’ici le 15 novembre et nous prendrons ensuite notre décision finale sur les exercices majeurs de l’an prochain avant le 1er décembre », a-t-il conclu.

« Ce n’est pas comme si nous avions annulé tous nos exercices conjoints », a souligné pour sa part M. Mattis.

« À l’heure actuelle, nous ne craignons pas une perte de capacité opérationnelle », a-t-il ajouté. Mais « il est clair qu’à l’avenir, nous allons devoir faire des ajustements pour nous assurer de ne pas perdre cette capacité ».

Les deux hommes avaient annoncé il y a deux semaines à Singapour l’annulation des manoeuvres militaires « Vigilant Ace », un exercice aérien qui a lieu tous les ans début décembre en Corée du Sud pour améliorer la coordination entre les deux armées alliées et renforcer la préparation des troupes à une éventuelle invasion nord-coréenne. L’an dernier, 230 avions et quelque 12.000 soldats américains et sud-coréens y avaient participé.

Après les manoeuvres Ulchi Freedom Guardian, qui ont lieu chaque année début septembre et deux exercices navals américano-sud-coréens, ce sont les quatrièmes manoeuvres militaires à être annulées en Corée du Sud depuis le sommet historique de Donald Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en juin.